رئيس الوزراء ينعى الرِّفاعي

وتقدَّم الخصاونة بأصدق مشاعر التَّعزية والمواساة لأهل الفقيد الكبير، ضارعاً إلى المولى عزَّ وجلَّ أن يغفر له وأن يسكنه في علِّيين مع النَّبيين و الصِّدِّيقين والأبرار، وأن يلهم أهله ويلهمنا ومحبِّيه جميل الصَّبر وحسن العزاء.
إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.
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