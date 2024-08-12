رئيس الوزراء ينعى الرِّفاعي

الوكيل الإخباري- نعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بمزيد من الحزن وببالغ الأسى أحد أبرز رجالات الأردن وأبنائه البررة المنتمين والمخلصين، والقيمة والقامة الوطنيَّة الأردنيَّة المغفور له بإذن الله دولة زيد سمير الرفاعي، رئيس الوزراء الأسبق، الذي انتقل إلى جوار ربِّه عصر اليوم راضياً مرضيَّاً، بعد حياة حافلة بالخدمة الوطنيَّة المتميِّزة والعطاء الاستثنائي في مختلف المواقع المهمَّة التي خدم فيها العرش بكفاءة وتميُّز وإخلاص، بمعيَّة صاحب الجلالة الهاشميَّة الملك عبد الله الثَّاني ابن الحسين المفدى - يحفظه الله - وقبلها بمعيَّة الملك الباني المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال - طيَّب الله ثراه - والتي كرّسها لخدمة الأردن والأردنيين والذَّود الباسل عن مصالح الأردن والقضايا العربية بكفاءة وإخلاص.



وتقدَّم الخصاونة بأصدق مشاعر التَّعزية والمواساة لأهل الفقيد الكبير، ضارعاً إلى المولى عزَّ وجلَّ أن يغفر له وأن يسكنه في علِّيين مع النَّبيين و الصِّدِّيقين والأبرار، وأن يلهم أهله ويلهمنا ومحبِّيه جميل الصَّبر وحسن العزاء.



إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.