الإثنين 2025-07-21 03:12 م
 

رئيس الوزراء ينعى الوزير الأسبق الدكتور عبد الرزاق طبيشات

الدكتور عبد الرزاق طبيشات
الدكتور عبد الرزاق طبيشات
 
الإثنين، 21-07-2025 02:55 م

الوكيل الإخباري-    نعى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة الأسبق الدكتور عبد الرزاق طبيشات الذي انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم الاثنين.

اضافة اعلان


وأعرب رئيس الوزراء عن اصدق مشاعر التعزية والمواساة لذوي المرحوم الدكتور طبيشات وأسرته سائلا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ورضوانه.


وتقلد المرحوم طبيشات منصب وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة خلال الأعوام 1991- 1993 و 1996- 1997 و 2001 الى 2003 وعضوا في مجلس النواب وعضوا في مجلس الأعيان ورئيسا لبلدية اربد لعدة دورات وطبيبا في القوات المسلحة الأردنية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

بر

طب وصحة للتغلب على الأرق وتحسين جودة النوم.. إليكم أفضل 4 تمارين

الدكتور عبد الرزاق طبيشات

شؤون برلمانية رئيس مجلس الأعيان ينعى العين الأسبق عبد الرزاق طبيشات

بر

طب وصحة دراسة تحذر: "فيتامين د" قد يتحول لخطر مميت في هذه الحالة

الدكتور عبد الرزاق طبيشات

أخبار محلية رئيس الوزراء ينعى الوزير الأسبق الدكتور عبد الرزاق طبيشات

للا

طب وصحة أيهما أفضل لعلاج السمنة: حقن التنحيف أم الجراحة؟

قب

فن ومشاهير بعد تعرضه للاصابة.. حسام حبيب يكشف عن وضعه الصحي

رب

فن ومشاهير مصر: شطب 3 مطربين من نقابة الفنانين.. إليكم السبب

للا

فن ومشاهير سلاف فواخرجي ترد على اتهامها بالخيانة بعد دفاعها عن أهالي السويداء



 
 





الأكثر مشاهدة