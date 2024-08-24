رئيس الوزراء ينعى الوزير الأسبق الدكتور محمد خير مامسر

الوكيل الإخباري- نعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وزير التنمية الاجتماعية ووزير الشباب الأسبق الدكتور محمد خير مامسر، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم السبت.

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وأعرب رئيس الوزراء عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأسرة الفقيد وذويه، مستذكرا مناقبه وخدماته الجليلة التي قدمها للوطن والقيادة الهاشمية في مختلف مواقع المسؤولية، داعيا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويدخله فسيح جناته.



وكان المرحوم مامسر قد تولى منصب وزير التنمية الاجتماعية لمرتين ومنصب وزير الشباب ما بين عامي 1997 و1999، وعضوا في مجلس الأعيان الثالث والعشرين، وأمين عام وزارة الشباب مدة تسع سنوات بين الأعوام 1989 - 1998.



كما تولى العديد من المناصب الأكاديمية منها: نائب رئيس جامعة مؤتة ورئيس الجامعة بالوكالة، وعميد شؤون الطلبة في الجامعتين الأردنية واليرموك، وعميدا لكلية التربية الرياضية في الجامعة الأردنية لأكثر من دورة، وشغل كذلك الكثير من المواقع الأكاديمية الأخرى في عدد من الجامعات الأردنية والخاصة، وعددا من المواقع في قطاع الرياضة والشباب.