رئيس الوزراء ينعى نائب رئيس الوزراء والوزير الأسبق صالح إرشيدات

الوكيل الإخباري- نعى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، نائب رئيس الوزراء والوزير الأسبق الدكتور صالح إرشيدات، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الجمعة.

اضافة اعلان



وأعرب رئيس الوزراء عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لذوي الفقيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمَّده بواسع رحماته ورضوانه.



وتولَّى الفقيد منصب وزير الشَّباب بين عاميّ 1991 - 1993م، ووزير المياه والرَّي بين عاميّ 1994 - 1996م، ووزير السِّياحة والآثار 1996 - 1997م، ونائباً لرئيس الوزراء وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عام 2000،م، ونائباً لرئيس الوزراء ووزير النقل بين عاميّ 2000 - 2001م.