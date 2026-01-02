رئيس الوزراء ينعى نائب رئيس الوزراء والوزير الأسبق صالح إرشيدات

وأعرب رئيس الوزراء عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لذوي الفقيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمَّده بواسع رحماته ورضوانه.
وتولَّى الفقيد منصب وزير الشَّباب بين عاميّ 1991 - 1993م، ووزير المياه والرَّي بين عاميّ 1994 - 1996م، ووزير السِّياحة والآثار 1996 - 1997م، ونائباً لرئيس الوزراء وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عام 2000،م، ونائباً لرئيس الوزراء ووزير النقل بين عاميّ 2000 - 2001م.
كما كان الفقيد عضواً في مجلس النوَّاب الثَّاني عشر عام 1993م، وعضواً في مجلس الأعيان لأكثر من دورة، وسفيراً للمملكة لدى العديد من الدول الأوروبية، كما تولَّى رئاسة مجلس إدارة العديد من المؤسَّسات في قطاع النَّقل والقطاعات الأخرى، وكان عضواً في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
