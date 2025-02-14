رئيس الوزراء ينعى وزير التخطيط الأسبق خالد أمين عبد الله

واستذكر رئيس الوزراء الخدمات التي قدمها المرحوم لوطنه في المواقع التي عمل بها.
وشغل المرحوم منصب وزير التخطيط بين عامي 1990و 1991، كما عمل أستاذاً ومحاضراً في عدد من الجامعات الأردنية وكانت له إسهامات أكاديمية عديدة.
وأعرب رئيس الوزراء عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لذوي المرحوم الدكتور خالد أمين عبد الله، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه.
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