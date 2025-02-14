رئيس الوزراء ينعى وزير التخطيط الأسبق خالد أمين عبد الله

الوكيل الإخباري- نعى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، وزير التخطيط الأسبق الدكتور خالد أمين عبد الله، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس الخميس.

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واستذكر رئيس الوزراء الخدمات التي قدمها المرحوم لوطنه في المواقع التي عمل بها.



وشغل المرحوم منصب وزير التخطيط بين عامي 1990و 1991، كما عمل أستاذاً ومحاضراً في عدد من الجامعات الأردنية وكانت له إسهامات أكاديمية عديدة.