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رئيس الوزراء ينعى وزير التنمية السياسية الأسبق محمد العوران

الدكتور محمد العوران
الدكتور محمد العوران
 
الإثنين، 15-06-2026 12:25 م

الوكيل الإخباري-   نعى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وزير التنمية السياسية الأسبق الدكتور محمد العوران الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس الأحد.

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وتولى المرحوم العوران منصب وزير التنمية السياسية بين عامي 2006 و 2007 وعضوا في مجلس النواب الثالث عشر ونقيبا للأطباء خلال الفترة من عام 2001 حتى 2005.


وأعرب رئيس الوزراء عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لذوي الفقيد سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه.

 
 


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