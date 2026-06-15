رئيس الوزراء ينعى وزير التنمية السياسية الأسبق محمد العوران

الوكيل الإخباري- نعى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وزير التنمية السياسية الأسبق الدكتور محمد العوران الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس الأحد.

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وتولى المرحوم العوران منصب وزير التنمية السياسية بين عامي 2006 و 2007 وعضوا في مجلس النواب الثالث عشر ونقيبا للأطباء خلال الفترة من عام 2001 حتى 2005.