رئيس الوزراء ينعى وزير الشباب الأسبق هشام الشراري

واستذكر رئيس الوزراء الخدمات الجليلة التي قدمها المرحوم الشراري لوطنه في جميع المواقع التي شغلها .
وشغل المرحوم الشراري منصب وزير الشباب بين عامي 1985 و 1986 وعضوا في مجلس النواب وعضوا في مجلس الأعيان وعضوا في المجلس الوطني الاستشاري ورئيسا لبلدية معان.
وأعرب رئيس الوزراء عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لذوي المرحوم الشراري سائلا المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه.
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