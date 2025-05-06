رئيس الوزراء ينعى وزير الشباب الأسبق هشام الشراري

الوكيل الإخباري- نعى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، وزير الشباب الأسبق هشام الشراري الذي انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم الثلاثاء.

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واستذكر رئيس الوزراء الخدمات الجليلة التي قدمها المرحوم الشراري لوطنه في جميع المواقع التي شغلها .



وشغل المرحوم الشراري منصب وزير الشباب بين عامي 1985 و 1986 وعضوا في مجلس النواب وعضوا في مجلس الأعيان وعضوا في المجلس الوطني الاستشاري ورئيسا لبلدية معان.