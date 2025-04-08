رئيس الوزراء ينعى وزير الصحة الأسبق الدكتور فالح الناصر

الوكيل الإخباري- نعى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، وزير الصحة الأسبق الدكتور فالح الناصر، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الثلاثاء.

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واستذكر رئيس الوزراء الخدمات التي قدمها المرحوم الناصر لوطنه في المواقع التي عمل بها.



وشغل المرحوم منصب وزير الصحة بين عامي 2001 و 2002 وكانت له إسهامات عديدة في القطاع الطبي حيث عمل طبيبا في الخدمات الطبية الملكية الى ان تقاعد منها برتبة لواء.