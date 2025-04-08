رئيس الوزراء ينعى وزير الصحة الأسبق الدكتور فالح الناصر

واستذكر رئيس الوزراء الخدمات التي قدمها المرحوم الناصر لوطنه في المواقع التي عمل بها.
وشغل المرحوم منصب وزير الصحة بين عامي 2001 و 2002 وكانت له إسهامات عديدة في القطاع الطبي حيث عمل طبيبا في الخدمات الطبية الملكية الى ان تقاعد منها برتبة لواء.
وأعرب رئيس الوزراء عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لذوي المرحوم الدكتور فالح الناصر سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه.
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