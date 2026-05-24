رئيس الوزراء ينعى وزير النقل الأسبق عيسى أيوب

الأحد، 24-05-2026 12:41 م

الوكيل الإخباري- نعى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وزير النقل الأسبق عيسى أيوب الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس السبت.

وتولى المرحوم أيوب منصب وزير النقل عام 2000 وأمينا عاما للوزارة منذ عام 1996 حتى عام 2000 ورئيسا لمجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ورئيسا لمجلس إدارة شركة البوتاس العربية ومديرا عاما للشركة وسفيرا للأردن لدى عدة دول وعضوا في مجلس الأعيان لأكثر من مرة.


وأعرب رئيس الوزراء عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لذوي الفقيد سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه.

 
 


