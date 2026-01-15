رئيس الوزراء ينقل تحيَّات الملك إلى الرئيس اللبناني

الوكيل الإخباري- نقل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، مؤكدا دعم الأردن للبنان وأمنه واستقراره وسيادته وللجهود الكبيرة التي تبذل لبناء مؤسساته.

اضافة اعلان



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني لرئيس الوزراء، صباح اليوم الخميس، في القصر الجمهوري في بعبدا.



بدوره، حمل الرئيس اللبناني، رئيس الوزراء، تحياته إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مثمنا الدعم الذي يقدمه الأردن بقيادة جلالته للبنان في مختلف المجالات.



وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، خصوصا في ضوء توقيع 21 اتفاقية بين البلدين أمس بعد استئناف أعمال اللجنة العليا المشتركة الأردنية - اللبنانية.



كما جرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع في المنطقة، حيث تم التأكيد على الموقف المشترك حيال القضية الفلسطينية وضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، واستعادة الحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية وفق حل الدولتين، وعلى أن أمن سوريا واستقرارها مصلحة للمنطقة وللبلدين الشقيقين لاستكمال المشاريع المشتركة.