الجمعة 2026-01-16 11:48 م

رئيس الوزراء يهنئ الأردنيين بذكرى الإسراء والمعراج

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان
جعفر حسان
 
الجمعة، 16-01-2026 10:41 م

الوكيل الإخباري-   هنأ رئيس الوزراء جعفر حسان الشعب الأردني والقيادة الهاشمية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

وقال حسان في منشور على منصة " اكس ""كل عام وأنتم بخير بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، سائلين الله أن يعيدها على أردننا العزيز وقيادتنا الهاشمية الحكيمة بالخير واليمن والبركات".

 
 


