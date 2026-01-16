رئيس الوزراء يهنئ الأردنيين بذكرى الإسراء والمعراج

وقال حسان في منشور على منصة " اكس ""كل عام وأنتم بخير بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، سائلين الله أن يعيدها على أردننا العزيز وقيادتنا الهاشمية الحكيمة بالخير واليمن والبركات".
-
أخبار متعلقة
-
البدور يوجه بتوسعة طوارئ الأمير حمزة
-
وزارة الأوقاف: انتهاء تسليم تصاريح الحج السبت
-
الديوان الملكي يعزي عشائر الداريسة والحموري والشرعة والعواملة
-
التربية تكشف موعد إعلان نتائج «التوجيهي»
-
ولي العهد يهنئ بذكرى الإسراء والمعراج
-
الملكة في الإسراء والمعراج : رسالة بأنّ ما عند الله خير وأعظم
-
عطل تقني يضرب منصة "إكس" في الاردن
-
الحملة الأردنية والهيئة الخيرية توزعان خياما على عائلات نازحة في غزة