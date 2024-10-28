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رئيس الوزراء يهنئ الفايز

جعفر حسان
جعفر حسان
الإثنين، 28-10-2024 05:21 م

الوكيل الإخباري-    قدم رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، التهنئة والتبريك لرئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، على الثقة الملكية السامية بتعيينه رئيساً لمجلس الأعيان.

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جاء ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء اليوم الاثنين للفايز في مكتبه بدار مجلس الأعيان.


وأكد الفايز أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الحكومة ومجلسي الأعيان والنواب، لترجمة توجيهات وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني المتعلقة بعملية الإصلاح الشاملة بأبعادها السياسية والاقتصادية والإدارية.

 
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