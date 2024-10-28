رئيس الوزراء يهنئ الفايز

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الوكيل الإخباري- قدم رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، التهنئة والتبريك لرئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، على الثقة الملكية السامية بتعيينه رئيساً لمجلس الأعيان.

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جاء ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء اليوم الاثنين للفايز في مكتبه بدار مجلس الأعيان.