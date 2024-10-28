رئيس الوزراء يهنئ الفايز

جاء ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء اليوم الاثنين للفايز في مكتبه بدار مجلس الأعيان.
وأكد الفايز أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الحكومة ومجلسي الأعيان والنواب، لترجمة توجيهات وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني المتعلقة بعملية الإصلاح الشاملة بأبعادها السياسية والاقتصادية والإدارية.
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