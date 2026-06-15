رئيس الوزراء يهنئ القيادة الهاشمية والأردنيين بالعام الهجري الجديد

08:59 م

الوكيل الإخباري- هنأ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان القيادة الهاشمية والأردنيين بمناسبة حلول العام الهجري الجديد. اضافة اعلان





وقال الدكتور حسان في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم " كل عام وأنتم بخير؛ بمناسبة العام الهجري الجديد، ونسأل الله أن يكون عام خير وبركة على أردننا الغالي وقيادتنا الهاشمية الحكيمة، وعلى جميع أبناء وبنات وطننا الحبيب".





