الإثنين 2026-06-15 10:05 م

رئيس الوزراء يهنئ القيادة الهاشمية والأردنيين بالعام الهجري الجديد

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان
رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان
 
الإثنين، 15-06-2026 08:59 م
الوكيل الإخباري-    هنأ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان القيادة الهاشمية والأردنيين بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.اضافة اعلان


وقال الدكتور حسان في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم " كل عام وأنتم بخير؛ بمناسبة العام الهجري الجديد، ونسأل الله أن يكون عام خير وبركة على أردننا الغالي وقيادتنا الهاشمية الحكيمة، وعلى جميع أبناء وبنات وطننا الحبيب".
 
 


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