رئيس الوزراء يهنئ القيادة الهاشمية والأردنيين بالعام الهجري الجديد

وقال الدكتور حسان في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم " كل عام وأنتم بخير؛ بمناسبة العام الهجري الجديد، ونسأل الله أن يكون عام خير وبركة على أردننا الغالي وقيادتنا الهاشمية الحكيمة، وعلى جميع أبناء وبنات وطننا الحبيب".
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