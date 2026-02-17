الأربعاء 2026-02-18 12:08 ص

رئيس الوزراء يهنئ القيادة الهاشمية والأردنيين بحلول شهر رمضان

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان
جعفر حسان
 
الثلاثاء، 17-02-2026 10:36 م

الوكيل الإخباري-  هنأ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان القيادة الهاشمية والأردنيين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك معربا عن أصدق التمنيات بأن يعيده الله على الوطن بالخير والبركات.

اضافة اعلان


وقال الدكتور حسان في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي " رمضان مبارك، وكل عام وأنتم بخير. نسأل الله في هذا الشهر الكريم أن يحفظ وطننا العزيز، وقيادتنا الهاشمية الحكيمة، وأن يديم علينا الخير والبركة"

 
 


