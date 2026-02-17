رئيس الوزراء يهنئ القيادة الهاشمية والأردنيين بحلول شهر رمضان

الوكيل الإخباري- هنأ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان القيادة الهاشمية والأردنيين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك معربا عن أصدق التمنيات بأن يعيده الله على الوطن بالخير والبركات.

اضافة اعلان