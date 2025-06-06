الجمعة 2025-06-06 02:49 ص
 

رئيس الوزراء يهنئ الملك بتأهل منتخب النشامى لنهائيات كأس العالم

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان
 
الجمعة، 06-06-2025 01:01 ص

الوكيل الإخباري-   هنأ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان جلالة الملك عبد الله الثاني في منشور على منصة (اكس) بمناسبة تأهل منتخب النشامى لنهائيات كأس العالم .

اضافة اعلان


وقال رئيس الوزراء في المنشور " بدعمكم سيدي صاحب الجلالة وبعزم سمو ولي عهدكم الأمين نحقق أهدافنا وطموحاتنا.‏مبارك للأردن الغالي وللنشامى هذا التأهل التاريخي للمونديال العالمي".

 
gnews

أحدث الأخبار

رئيس الوزراء

أخبار محلية رئيس الوزراء يهنئ الملك بتأهل منتخب النشامى لنهائيات كأس العالم

ارشيفية

عربي ودولي مجلة أمريكية تؤكد: روسيا لن تهاجم الناتو

الاحتلال ينسف منازل سكنية في القرارة شمال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة

فلسطين الاحتلال ينسف منازل سكنية في القرارة شمال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة

لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم

أخبار محلية السفارة الأميركية في الأردن تهنئ المنتخب للتأهل لكأس العالم

ارشيفية

أخبار محلية اتحاد كرة القدم: بعثة المنتخب الوطني تصل ظهر الجمعة إلى عمّان

أرشيفية

أخبار محلية رئيس مجلس النواب يدعو لاستقبال حافل ومهيب لولي العهد والنشامى في مطار الملكة علياء

لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم

أخبار محلية الملك: النشامى كانوا وسيبقون على العهد

القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي

أخبار محلية المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة ثلاث طائرات مسيرة



 
 





الأكثر مشاهدة