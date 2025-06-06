رئيس الوزراء يهنئ الملك بتأهل منتخب النشامى لنهائيات كأس العالم

وقال رئيس الوزراء في المنشور " بدعمكم سيدي صاحب الجلالة وبعزم سمو ولي عهدكم الأمين نحقق أهدافنا وطموحاتنا.مبارك للأردن الغالي وللنشامى هذا التأهل التاريخي للمونديال العالمي".
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