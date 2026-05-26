رئيس الوزراء يهنئ الملك وولي العهد والأردنيين بعيد الأضحى المبارك

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان
الثلاثاء، 26-05-2026 09:26 م

الوكيل الإخباري-    هنأ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأردنيين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال الدكتور حسان في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي ” أضحى مبارك، وكل عام وجلالة سيدنا، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، والأردنيون والأردنيات جميعاً بكل خير، أسأل الله تعالى أن يعيده على أردننا الغالي باليمن والخير والبركات”.

 
 


