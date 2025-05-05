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رئيس الوزراء يهنئ حسين الشيخ باختياره نائبا لرئيس دولة فلسطين

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان
رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان
 
الإثنين، 05-05-2025 09:02 م

الوكيل الإخباري-   هنأ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين، مع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ باختياره نائبا لرئيس اللجنة، ونائبا لرئيس دولة فلسطين متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة.

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وتم خلال الاتصال بحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين الأردن وفلسطين، وتوسيع مجالات التعاون المشترك في المجالات كافة.


وأعاد رئيس الوزراء التأكيد على وقوف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

 
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