رئيس الوزراء يهنئ حسين الشيخ باختياره نائبا لرئيس دولة فلسطين

الوكيل الإخباري- هنأ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين، مع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ باختياره نائبا لرئيس اللجنة، ونائبا لرئيس دولة فلسطين متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة.

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وتم خلال الاتصال بحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين الأردن وفلسطين، وتوسيع مجالات التعاون المشترك في المجالات كافة.