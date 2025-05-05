رئيس الوزراء يهنئ حسين الشيخ باختياره نائبا لرئيس دولة فلسطين

وتم خلال الاتصال بحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين الأردن وفلسطين، وتوسيع مجالات التعاون المشترك في المجالات كافة.
وأعاد رئيس الوزراء التأكيد على وقوف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
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