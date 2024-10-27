رئيس الوزراء يهنئ رئيس المحكمة الدستورية بتسلمه مهامه

الوكيل الإخباري - استقبل رئيس المحكمة الدستورية القاضي محمد الغزو، اليوم الأحد، رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان.

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وهنّأ رئيس الوزراء، القاضي محمد الغزو بتسلمه مهام رئاسة المحكمة الدستورية، مؤكدا أهمية أداء الدور الذي تضطلع به المحكمة وفق أحكام الدستور.



من جانبه، أكد القاضي محمد الغزو أن المحكمة الدستورية تفخر بأنها إحدى محطات الإنجاز المؤسسي في مسيرة الدولة الأردنية وفي عهد جلالة الملك عبدالله الثاني.



وأشار الغزو إلى دور المحكمة الإصلاحي في تعزيز سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات والدفاع عن حرية المواطنين وحقوقهم عملا بأحكام المادتين (58) و (59) اللتين اتخذتا مكانة خاصة في متن الدستور ، تعبيرا عن أهمية هذه المحكمة ومكانتها كهيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها .