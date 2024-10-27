رئيس الوزراء يهنئ رئيس المحكمة الدستورية بتسلمه مهامه

وهنّأ رئيس الوزراء، القاضي محمد الغزو بتسلمه مهام رئاسة المحكمة الدستورية، مؤكدا أهمية أداء الدور الذي تضطلع به المحكمة وفق أحكام الدستور.
من جانبه، أكد القاضي محمد الغزو أن المحكمة الدستورية تفخر بأنها إحدى محطات الإنجاز المؤسسي في مسيرة الدولة الأردنية وفي عهد جلالة الملك عبدالله الثاني.
وأشار الغزو إلى دور المحكمة الإصلاحي في تعزيز سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات والدفاع عن حرية المواطنين وحقوقهم عملا بأحكام المادتين (58) و (59) اللتين اتخذتا مكانة خاصة في متن الدستور ، تعبيرا عن أهمية هذه المحكمة ومكانتها كهيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها .
يشار إلى أنه صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين عطوفة القاضي محمد الغزو رئيسا للمحكمة الدستورية اعتبارا من تاريخ 6/10/2024.
-
أخبار متعلقة
-
بتوجيهات ملكية.. الأردن يرسل طائرتي مساعدات جديدة إلى لبنان
-
اعلان صادر عن ادارة ترخيص السواقين والمركبات
-
دورة تدريبية في الطفيلة لذوي الإعاقة البصرية
-
مذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق المالية وجمعية البنوك
-
وزارة المياه توقع مذكرات تفاهم مع جامعات الهاشمية وآل البيت والزرقاء
-
رئيس هيئة الأركان يستقبل قائد الجيش اللبناني
-
بلدية مأدبا وهيئة تنظيم قطاع الطاقة يبحثان عدة مشاريع
-
الدفاع المدني يُحذر المواطنين