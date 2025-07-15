رئيس الوزراء يوجه بإيجاد مبنى بديل لمركز صحي المفرق الأولي بأسرع وقت

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الوكيل الإخباري- وجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، بإيجاد مبنى بديل وملائم لمركز صحي المفرق الأولي في أسرع وقت ممكن. اضافة اعلان





وشدد حسان خلال تفقده للمركز ضمن زيارة إلى محافظة المفرق اليوم الثلاثاء، على ضرورة تزويد المركز بمختلف الاحتياجات اللازمة لخدمة المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات الصحية التي يقدمها.