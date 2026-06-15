رئيس الوزراء يوجه بالإسراع في إنجاز المشاريع الصحية وإعادة تشغيل مستشفى عمّان الميداني

وأكد رئيس الوزراء، خلال اجتماع عقده في الوزارة بحضور وزير الصحة والمسؤولين فيها، أهمية الإسراع في إنجاز المشاريع التي التزمت بها الحكومة في مختلف محافظات المملكة ضمن المدد الزمنية المحددة، وعدم تعطيل المشاريع المهمة التي تخدم المواطنين لأسباب إجرائية أو فنية بسيطة.
وتفقد رئيس الوزراء مستشفى عمان الميداني المجاور لمستشفى الأمير حمزة، مؤكدا أهمية الخطوات التي اتخذتها وزارة الصحة بإعادة تشغيله بعد توقف امتد لأكثر من أربع سنوات؛ لاستيعاب أعداد المرضى والمراجعين لمستشفى الأمير حمزة، خصوصا في أقسام الإسعاف والطوارئ والعناية الحثيثة وغسيل الكلى.
وأشار إلى أن إعادة تشغيل مستشفى عمان الميداني تشكل إضافة نوعية للمنظومة الصحية في وزارة الصحة، وستسهم في دعم مستشفى الأمير حمزة من خلال زيادة السعة السريرية وتحسين الاستجابة للحالات الطارئة، مبينا أن المستشفى بدأ باستقبال مرضى الكلى وسيتم تشغيله بشكل كامل خلال الأيام المقبلة.
ويضم مستشفى عمان الميداني 70 سريرا في قسم الإسعاف والطوارئ، و44 سريرا للعناية الحثيثة، و40 وحدة لغسيل الكلى، ما يسهم في تقليل فترات الانتظار ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
ووجه رئيس الوزراء بالاستفادة من المستشفيات الميدانية التي أنشئت خلال جائحة كورونا، من خلال توظيف إمكاناتها لدعم القطاع الصحي الحكومي، سواء من حيث المعدات أو التشغيل أو البنية التحتية.
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