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رئيس الوزراء يوجه بتحسين خدمات "الأراضي" ووضع جدول زمني للتحول الرقمي

جعفر حسان
جعفر حسان
الأربعاء، 09-10-2024 03:56 م

الوكيل الإخباري-   زار رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان دائرة الأراضي والمساحة، اليوم الأربعاء، ووجه إلى اتخاذ إجراءات عمليَّة لتحسين جودة الخدمات التي تقدمها الدَّائرة للمراجعين بجودة عالية وضمن بيئة مكانية مناسبة ولائقة.

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وأكد حسان، ضرورة التسهيل على المواطنين وأن تنجز المعاملات بيسر وسهولة، وأن يشعر المواطن بهذا التحسن، مشدِّداً على أن "هذا حق للمواطن وواجب على المؤسسات أن تعمل في هذا الإطار".
وكلف رئيس الوزراء، وزراء تطوير القطاع العام والمالية والاقتصاد الرقمي والريادة، لوضع جدول زمني تنفيذي معلن لتطوير عمل الدَّائرة وتحديد احتياجاتها الفنية والبشرية، على أن يتضمن ذلك متطلبات تنفيذ خطة التحول الرقمي للخدمات التي تقدمها.


وأكد رئيس الوزراء، ضرورة أن تكون غالبية خدمات الدائرة إلكترونية مع نهاية عام 2025، وأن تكون جميع المعاملات محمية وفق أنظمة الأمن السيبراني.


ولفت إلى أنَّ هناك معيقات تواجه المواطنين يمكن حلُّها سريعاً ومن الواجب اتّخاذ إجراءات فوريَّة حيالها، موجِّهاً إلى ضرورة تقديم بعض خدمات الدائرة من خلال مراكز الخدمات الحكوميَّة، لتكون نموذجاً للخدمات يطبق في دوائر الأراضي والمساحة.


وقدم مدير عام دائرة الأراضي والمساحة إيجازاً عن خطط الدائرة لتطوير عملها.

 
gnews

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