الإثنين 2026-03-30 01:18 م

رئيس الوزراء يوجه بترشيد الاستهلاك وضبط الإنفاق في جميع المؤسسات الحكومية

الوكيل الإخباري-   أصدر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، اليوم الاثنين، بلاغاً يقضي بترشيد الاستهلاك وضبط الإنفاق في جميع المؤسَّسات الحكوميَّة والدَّوائر الرسميَّة والهيئات العامَّة، وذلك في ظل الظُّروف الرَّاهنة.اضافة اعلان


وبموجب البلاغ، قرَّر رئيس الوزراء منع استخدام المركبات الحكوميَّة إلا للأغراض الرَّسمية، ومنع استخدامها خارج أوقات الدوام الرَّسمي، وإلغاء جميع الموافقات والاستثناءات السابقة بهذا الخصوص.

كما تضمَّن البلاغ إيقاف سفر الوفود واللِّجان الرَّسميَّة إلى الخارج لمدة شهرين اعتباراً من تاريخه، إلا للضرورة القصوى، وأن يكون السبب لأسباب مبرَّرة وبموافقة مسبقة من رئيس الوزراء. وكذلك إيقاف استضافة الوفود الرَّسميَّة لمدة شهرين، اعتباراً من تاريخه.

ونصَّ البلاغ كذلك على منع استخدام المكيِّفات وأيَّ وسائل تدفئة أخرى في الوزارات والمؤسَّسات العامَّة والدَّوائر الحكوميَّة.

وكلَّف رئيس الوزراء، بموجب البلاغ، ديوان المحاسبة ووحدات الرَّقابة الداخليَّة بمراقبة تنفيذ هذه الإجراءات، ورفع تقارير بأيِّ تجاوزات أو مخالفات.

كما أكَّد البلاغ على الاستمرار في الإجراءات المتعلقة بترشيد الإنفاق وضبطه، وفقاً لقرارات مجلس الوزراء السَّابقة بهذا الخصوص.
 
 


إنجاز المهام اليوم أسهل من أي وقتٍ مضى مع Galaxy AI

أخبار الشركات إنجاز المهام اليوم أسهل من أي وقتٍ مضى مع Galaxy AI

بمشاركة الأردن .. اجتماع وزاري خليجي روسي لبحث تداعيات الاعتداءات الإيرانية

أخبار محلية بمشاركة الأردن .. اجتماع وزاري خليجي روسي لبحث تداعيات الاعتداءات الإيرانية

الاستثمار الأخلاقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: الموازنة بين الربح والمبادئ

أخبار الشركات الاستثمار الأخلاقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: الموازنة بين الربح والمبادئ

مجلس النواب يقر "مُعدل المُنافسة" بعد تعديلات الأعيان

شؤون برلمانية مجلس النواب يقر "مُعدل المُنافسة" بعد تعديلات الأعيان

و

أخبار محلية وزير الصحة: المعلومات الطبية والصحية للأردنيين مُصانة ومحمية بالكامل

ارشيفية

منوعات عصابة الـ3 دقائق.. سرقة لوحات بـ9 ملايين يورو في إيطاليا

الطاقة: استيراد المملكة للنفط العراقي ليس مجانا

أخبار محلية الطاقة: استيراد المملكة للنفط العراقي ليس مجانا

ز

شؤون برلمانية تباين آراء النواب حول اتفاقية قرض ميسر مع إيطاليا بقيمة 50 مليون يورو



 






