رئيس الوزراء يوجه بتسريع إنجاز مراحل مشروع تطوير معبر حدود الدرة في العقبة

ووجه رئيس الوزراء بتسريع إنجاز مراحل المشروع، وذلك في سياق جولة تفقدية تشمل عدداً من المواقع والمشاريع والمؤسسات في المحافظة.
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