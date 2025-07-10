الخميس 2025-07-10 10:08 ص
 

رئيس الوزراء يوجه بتسريع إنجاز مراحل مشروع تطوير معبر حدود الدرة في العقبة

رئيس الوزراء يتفقد مشروع تطوير معبر حدود الدرة في محافظة العقبة
رئيس الوزراء يتفقد مشروع تطوير معبر حدود الدرة في محافظة العقبة
 
الخميس، 10-07-2025 09:06 ص
الوكيل الإخباري-  تفقد رئيس الوزراء جعفر حسّان، الخميس، مشروع تطوير معبر حدود الدرة في محافظة العقبة.اضافة اعلان


ووجه رئيس الوزراء بتسريع إنجاز مراحل المشروع، وذلك في سياق جولة تفقدية تشمل عدداً من المواقع والمشاريع والمؤسسات في المحافظة.
 
 
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