رئيس الوزراء يوجه بتوسيع برامج التدريب المهني والتقني للشباب في الكورة

وخلال الزيارة، وجّه رئيس الوزراء بالتوسع في إقامة برامج التدريب والدورات المهنية والتقنية للشباب والشابات، التي تسهم في تمكينهم وتزويدهم بالمهارات والكفاءات اللازمة للانخراط في سوق العمل.
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