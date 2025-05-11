رئيس الوزراء يوجه بتوسيع برامج التدريب المهني والتقني للشباب في الكورة

12:01 م

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الوكيل الإخباري- أجرى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حوارًا مع عدد من المستفيدات من البرامج التدريبية في مركز شابات دير أبي سعيد النموذجي في لواء الكورة، حيث استمع إلى آرائهن وتجاربهن في البرامج المنفذة. اضافة اعلان





وخلال الزيارة، وجّه رئيس الوزراء بالتوسع في إقامة برامج التدريب والدورات المهنية والتقنية للشباب والشابات، التي تسهم في تمكينهم وتزويدهم بالمهارات والكفاءات اللازمة للانخراط في سوق العمل.





