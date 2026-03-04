الأربعاء 2026-03-04 01:05 م

رئيس الوزراء يوجه رسالة للأردنيين

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الوزراء جعفر حسان أن مخزون المملكة من المواد الغذائية الأساسية والتموينية والمواد الأولية آمن وكافٍ لعدة شهور.اضافة اعلان


وقال حسان خلال جلسة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن إيران حاولت بشكل فاشل إلحاق الضرر بمخزون القمح في بعض صوامعنا عبر اختراق إلكتروني استهدف نظام إدارة حرارة هذه الصوامع.

وأضاف أنه جرى التعامل مع هذا الاختراق الإلكتروني بكفاءة عالية ودون أي ضرر.

وأشار حسان إلى أن مخزون المملكة من المشتقات النفطية بمختلف أنواعها، والغاز المنزلي، متوفر بكميات كافية وآمنة للفترة المقبلة.

وبيّن أن سلاسل التوريد تعمل بصورة منتظمة ويتم تحديد البدائل الأنسب حسب الحاجة، ويتم تزويد السوق المحلية بالكميات اللازمة بشكل طبيعي، وفق خطط واضحة ومتابعة مستمرة تضمن استقرار السوق وحماية مصالح المواطنين.

وبين حسان أن منظومة توليد الطاقة الكهربائية في المملكة تقوم على تنوع مدروس في مصادر التزود وخيارات التشغيل؛ فنحن نستقبل الغاز الطبيعي المسال عبر سفينة الغاز العائمة في العقبة، إلى جانب جاهزية محطات التوليد للعمل على الوقود البديل عند الحاجة، وقد مكنتنا هذه المرونة من الحفاظ على استقرار التيار الكهربائي في مختلف مناطق المملكة دون انقطاع.
 
 


