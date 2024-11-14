رئيس الوزراء يوجه رسالة للنشامى

وكتب حسان عبر حسابه في منصة (X) : نحيي نشامى منتخبنا الوطني على جهودهم المميزة، ونتمنى لهم حظاً طيباً في قادم المباريات لتحقيق حلم الأردنيين بالوصول إلى كأس العالم بإذن الله. كما نتمنى التوفيق للمنتخب العراقي الشقيق، شاكرين ومقدرين للإخوة العراقيين حسن التنظيم وحفاوة الاستقبال".
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