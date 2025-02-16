رئيس الوزراء يوجه للعمل على تطوير موقع قلعة القطرانة الأثري

الوكيل الإخباري- يجري رئيس الوزراء جعفر حسّان جولة ميدانية في محافظات الجنوب لعدد من المواقع.

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ويطّلع رئيس الوزراء خلال الجولة التي بدأها من لواء القطرانة على واقع مركز القطرانة للخدمات النهارية الدامجة.



ووجه حسّان بتزويد مركز القطرانة باختصاصيي علاج طبيعي ونُطُق، وإنشاء حديقة ومرافق تخدم المستفيدين من المركز والمجتمع المحلي.



ووجه رئيس الوزراء خلال زيارته وزارة السياحة والآثار للعمل على تطوير موقع قلعة القطرانة الأثري، وإقامة مركز للزوّار واستراحة لتفعيل الموقع وإبراز قيمته التاريخية.



كما زار رئيس الوزراء مدرستيّ المحمدية الثانوية المختلطة والمحمدية الثانوية للبنين في معان، ووجّه بتوسعة المدرستين بإنشاء غرف صفية جديدة وإنجازها قبل بدء العام الدراسي المقبل، وتحديث مختبرات الحاسوب، وإنشاء ملاعب وساحات لخدمة الطلبة وتنفيذ صيانة عامة لهما.