رئيس الوزراء يوجّه لوضع جميع الإمكانيات لمعالجة أضرار الأحوال الجوية

الوكيل الإخباري- وجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الوزارات المعنية والجهات المختصة، إلى وضع جميع الإمكانيات اللازمة فورا لمعالجة الأضرار التي تسببت بها الأحوال الجوية السائدة، والاستمرار بحالة الطوارىء للتعامل مع أي أحوال جوية متوقعة خلال الفترة المقبلة.

كما وجه رئيس الوزراء عددا من الوزراء للقيام بجولة ميدانية في محافظات الجنوب؛ للوقوف على آثار الأمطار الكثيفة على البنية التحتية والبدء فورا بتأهيلها.



وشدد رئيس الوزراء على ضرورة رصد الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمرافق العامة في بعض المناطق، وتوفير المخصصات اللازمة لصيانتها بالسرعة الممكنة من بند المخصصات الطارئة، واتخاذ إجراءات فورية تضمن الحفاظ على سلامة المواطنين، وإدامة عمل المرافق التي تضررت خصوصا حركة النقل.



كما شدد على ضرورة استمرار التنسيق للجهود بين جميع الوزارات والجهات المختصة، وتهيئة الكوادر والمعدات والآليات ووضع جميع الإمكانات للتعامل مع الأحوال الجوية السائدة.



ولفت إلى أن الموسم المطري الجيد وامطار الخير رفعت من المخزون المائي للمملكة ما يبشر بموسم زراعي ومائي جيد، مشددا في الوقت ذاته إلى ضرورة إدامة مراقبة السدود ومواقع تخزين المياه والتعامل مع أي أحوال غير طبيعية قد تنشأ نتيجة المنخفضات الجوية والتغير المناخي الاقليمي والعالمي.