رئيس الوزراء يوعز بالبدء بالمرحلة الثانية من توسعة مستشفى الأميرة إيمان

وتم إنجاز توسعة المستشفى خلال
وأكد رئيس الوزراء خلال جولة في أقسام التوسعة الجديدة للمستشفى، بحضور وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، أهمية إدامة المستشفى وتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى والمراجعين.
وأوعز رئيس الوزراء، بالبدء بالمرحلة الثانية من توسعة المستشفى، التي تشمل تحديث وتأهيل المبنى القديم، على أن يتم إنجازها خلال العام المقبل.
ووجه رئيس الوزراء بتأمين 3 مركبات لخدمة حالات خاصة من المرضى وكبار السن، لنقلهم من الشارع الرئيسي إلى المستشفى الذي يبعد نحو 300 متر.
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