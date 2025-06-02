رئيس الوزراء يوعز بالبدء بالمرحلة الثانية من توسعة مستشفى الأميرة إيمان

الوكيل الإخباري- افتتح رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الاثنين، التوسعة الجديدة لمستشفى الأميرة إيمان الحكومي في معدي، والتي شملت إنشاء مبنى جديد بمساحة 1200 متر مربع للعيادات الخارجية ووحدة غسيل الكلى.

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وتم إنجاز توسعة المستشفى خلال سبعة أشهر بعد تأخير دام أربع سنوات، إثر متابعة حثيثة من رئيس الوزراء، لإنجازه بأسرع وقت خدمة لأهالي لواء دير علا.

وكان مستشفى الأميرة إيمان الحكومي، أول محطة لرئيس الوزراء في زياراته الميدانية منذ تشكيل الحكومة، ليعود بزيارة تفقدية للأعمال الإنشائية للتوسعة بعد 3 أشهر من الزيارة الأولى، واليوم هي الزيارة الثالثة للمستشفى لافتتاح التوسعة الجديدة.



وأكد رئيس الوزراء خلال جولة في أقسام التوسعة الجديدة للمستشفى، بحضور وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، أهمية إدامة المستشفى وتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى والمراجعين.



وأوعز رئيس الوزراء، بالبدء بالمرحلة الثانية من توسعة المستشفى، التي تشمل تحديث وتأهيل المبنى القديم، على أن يتم إنجازها خلال العام المقبل.