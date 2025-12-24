رئيس الوزراء يوعز بتحويل 25 مليون دينار لصرف 40% من رديات ضريبة الدخل لعام 2024

الوكيل الإخباري- في ضوء توجيهات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، تبدأ دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اعتبارا من صباح يوم الاحد بصرف 40% من قيمة رديّات ضريبة الدَّخل المترتبة للمكلفين من المستخدمين والافراد عن عام 2024

وأوعز رئيس الوزراء لوزير الماليَّة بتحويل مبلغ 25 مليون دينار لدائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات لصرف 40% من قيمة الردِّيات المتحققة لكل مكلف من الموظفين والمستخدمين من الرديات التي اكتسبت الصفة القطعية وتم تدقيقها واستكمال إجراءات صرفها.



وستقوم الدائرة بارسال رسائل نصية للمستحقين على هواتفهم الخلوية تعلمهم فيها بتحويل 40% من الردية التي يستحقها المكلف الى حساباتهم البنكية.