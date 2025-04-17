رئيس الوزراء يوعز بمعالجة مشكلة تنقل مرضى الكلى بين معان والحسينية

ووجه حسان بتزويد المركز بالأجهزة الضرورية، ورفده بأطباء اختصاص لبعض الاختصاصات؛ لتوسيع الخدمات الصحية التي يقدمها للمواطنين.
كما أوعز بمعالجة مشكلة تنقل مرضى الكلى بين معان والحسينية.
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