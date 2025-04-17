الخميس 2025-04-17 06:47 م
 

رئيس الوزراء يوعز بمعالجة مشكلة تنقل مرضى الكلى بين معان والحسينية

جعفر حسان
جعفر حسان
 
الخميس، 17-04-2025 05:22 م
الوكيل الإخباري-   اطلع رئيس الوزراء جعفر حسان، الخميس، على واقع الخدمات في مركز صحي الحسينية الغربي الشامل بمحافظة معان.اضافة اعلان


ووجه حسان بتزويد المركز بالأجهزة الضرورية، ورفده بأطباء اختصاص لبعض الاختصاصات؛ لتوسيع الخدمات الصحية التي يقدمها للمواطنين.

كما أوعز بمعالجة مشكلة تنقل مرضى الكلى بين معان والحسينية.
 
gnews

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