رئيس الوزراء يوقد شعلة مهرجان جرش إيذانا بانطلاق فعالياته

وشكلت طائرات الدرونز شعلة مهرجان جرش للثقافة والفنون، وصورة جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وخارطة الأردن، وشعار "هنا الأردن.. ومجده مستمر" وصورة للمدرج الشمالي، وشعار مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ39.
وقال وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، إن ما يميز مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ39 هو توسيع المشاركة الأردنية للفن الملتزم والثقافة.
وأكد الرواشدة أن الأردن دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، موضحاً أن الأردن وقف وقفت عزة وشموخ مع الفلسطينيين.
من جانبه، قال رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى محمد بني ياسين، إن مهرجان جرش للثقافة والفنون ليس حدثا فنيا وثقافيا فحسب، بل هو يعبر عن وجدان الأردن ويفتح المجال للمواهب الأردنية.
ويقام المهرجان بشكل رئيسي على مسارح مدينة جرش الأثرية من 23 تموز إلى 2 آب المقبل، ويتخلّل البرنامج حفلات لمغنّين أردنيين وعرب، بينهم ميادة الحناوي وأصالة نصري وأحلام ونور مهنا وملحم زين وعمر العبداللات وناصيف زيتون وجوزيف عطية وخالد عبد الرحمن ومحمد حماقي ونداء شرارة وديانا كرزون وعيسى السقار.
واختارت إدارة المهرجان "صوت الأردن" الفنان عمر العبداللات، ليكون نجم حفل افتتاح الدورة الحالية ليلة الأربعاء، وذلك بمثابة تكريم لمسيرته الفنية، والمشوار الفني الكبير الذي حققه خلال مسيرته، فهو الذي تقدم بالأغنية الأردنية إلى الأمام فارضا حضورها على ساحة الغناء العربي.
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