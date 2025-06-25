رئيس الوزراء: 7 مدارس جديدة سيتم افتتاحها مع بدء العام الدراسي الجديد

الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء جعفر حسان، الأربعاء، إنه يجب أن نُبقي أنظارنا نحو مستقبل الأردن وأجياله، وننظر إلى قطاع التعليم بشكل شامل وفي جميع المحافظات، بما ينعكس إيجاباً على جميع عناصر العملية التعليمية: الطالب والمعلم والبيئة المدرسية.

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وأضاف حسان خلال جلسة مجلس الوزراء في محافظة البلقاء أنه بدأ العمل في بناء 18 مدرسة جديدة في المحافظات، 7 منها سيتم افتتاحها مع بدء العام الدراسي المقبل، و11 في الفصل الدراسي الثاني، وهي ضمن 100 مدرسة سيتم إنجازها كاملة خلال العامين المقبلين في إطار مشروع المسؤولية المجتمعية الذي أطلقناه بالتعاون مع القطاع الخاص.



وقدم رئيس الوزراء شكره للقطاع الخاص على ما قدمه في هذه المبادرة النوعية الجديدة "مشروع المسؤولية المجتمعية"، وهذا يضاف إلى ما تنفذه وزارة التربية والتعليم من مشاريع مدرسية جديدة ضمن موازنتها.



وأكد أن المعلم يبقى أساس في تطوير وتحديث العملية التعليمية، ومسؤولية الحكومة تعزيز دوره وتأهيله والحفاظ على كرامته.



وأشار رئيس الوزراء إلى أن جلالة الملك وجه الحكومة بزيادة مقاعد مكرمة أبناء المعلمين العاملين في وزارة التربية والتعليم لتصبح 10% بدلاً من 5%، اعتباراً من بداية العام الجامعي المقبل.



وبين أن الحكومة بدأت إجراءات تخصيص 1039 قطعة أرض لإنشاء إسكانات للمعلمين في مختلف محافظات المملكة، من خلال المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، وسيتمّ تقديمها للمعلِّمين بخصومات تصل إلى 50٪؜ مقارنة بالقطع المماثلة لقيمتها السوقية، وسيتم رصد المخصصات اللازمة لذلك ضمن موازنة العامين الحالي والمقبل.



وأوضح حسان أن دور مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري لا ينتهي مع المعلم، بل تعمل الحكومة دعمها وتطويرها لتشمل برامجها الجديدة فئات أوسع من المواطنين والموظفين.