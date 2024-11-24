رئيس بلدية إربد: سنتخذ إجراءات جديدة لتنظيم سوق البالة

وبين الكوفحي في تصريحات اليوم الأحد، أن السوق سيبقى مفتوحا ولا صحة لما يشاع عن إغلاقه، مؤكدا أن البلدية ستقوم بإجراء تنظيمي للسوق، ولن تسمح بإغلاق الشارع من قبل أصحاب البسطات.
وأكد، أن المحال والبسطات المرخصة داخل السوق لن يتم التعرض لها، فيما سيتم إزالة البسطات التي تغلق الشارع.
وقدرت بلدية إربد الكبرى احتراق أكثر من 100 بسطة، و50 محلا تجاريا داخل سوق البالة المحاذي لتل اربد، إثر الحريق الذي اندلع أخيرا.
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