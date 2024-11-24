رئيس بلدية إربد: سنتخذ إجراءات جديدة لتنظيم سوق البالة

الوكيل الإخباري- قال رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس نبيل الكوفحي، إنه ستم اتخاذ إجراءات جديدة لتنظيم سوق "البالة" الذي تعرض لحريق أخيرا.

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وبين الكوفحي في تصريحات اليوم الأحد، أن السوق سيبقى مفتوحا ولا صحة لما يشاع عن إغلاقه، مؤكدا أن البلدية ستقوم بإجراء تنظيمي للسوق، ولن تسمح بإغلاق الشارع من قبل أصحاب البسطات.



وأكد، أن المحال والبسطات المرخصة داخل السوق لن يتم التعرض لها، فيما سيتم إزالة البسطات التي تغلق الشارع.