الجمعة 2025-05-30 08:20 م
 

رئيس بلدية إربد والسفير البلغاري يبحثان تعزيز التعاون المشترك

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جانب من اللقاء
 
الجمعة، 30-05-2025 07:35 م

الوكيل الإخباري- بحث رئيس بلدية إربد الكبرى، المهندس نبيل الكوفحي، مع سفير جمهورية بلغاريا في الأردن، ميتين كازاك، يرافقه رئيس الجمعية الأردنية لخريجي الجامعات البلغارية، الدكتور حيدر علي، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

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وبحسب بيان صحفي صادر عن البلدية اليوم الجمعة، قدم الكوفحي شرحًا عن تاريخ مدينة إربد، ومكانتها كوجهة استثمارية توفّر مناخًا ملائمًا لكل الراغبين في الاستثمار فيها.


وبحث الجانبان إمكانية توقيع اتفاقيات توأمة بين إربد وبعض المدن البلغارية مستقبلًا، وفتح آفاق التعاون وتبادل الخبرات مع تلك المدن.


من جهته، أشاد سفير جمهورية بلغاريا بمستوى التطور الذي وصلت إليه مدينة إربد.

 
gnews

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