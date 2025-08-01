رئيس بلدية إربد يبحث مع تجار تطوير الشوارع التجارية وسط المدينة

الوكيل الإخباري- بحث رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى، عماد العزام، بحضور رئيس غرفة تجارة إربد، محمد الشوحة، وأعضاء الغرفة، مع مجموعة من تجار وسط المدينة سبل تجويد وتطوير واقع عددٍ من الشوارع التجارية في وسط المدينة.

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وطرح التجار خلال اللقاء، بعض الحلول القابلة للتطبيق، ومنها توحيد اللوحات وواجهات المحال التجارية، ومنع الاعتداءات على الطرق بجميع أشكالها.



بدوره، أكد العزام، أن البلدية تتعامل مع جميع الجهات في المدينة من منطلق الشراكة لا الخصومة، وتستمع إلى أصحاب العلاقة قبل اتخاذ أي قرار يخصهم.