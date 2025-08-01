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رئيس بلدية إربد يبحث مع تجار تطوير الشوارع التجارية وسط المدينة

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جانب من اللقاء
 
الجمعة، 01-08-2025 08:42 م

الوكيل الإخباري- بحث رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى، عماد العزام، بحضور رئيس غرفة تجارة إربد، محمد الشوحة، وأعضاء الغرفة، مع مجموعة من تجار وسط المدينة سبل تجويد وتطوير واقع عددٍ من الشوارع التجارية في وسط المدينة.

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وطرح التجار خلال اللقاء، بعض الحلول القابلة للتطبيق، ومنها توحيد اللوحات وواجهات المحال التجارية، ومنع الاعتداءات على الطرق بجميع أشكالها.


بدوره، أكد العزام، أن البلدية تتعامل مع جميع الجهات في المدينة من منطلق الشراكة لا الخصومة، وتستمع إلى أصحاب العلاقة قبل اتخاذ أي قرار يخصهم.


وبيّن العزام، أن شوارع الوسط التجاري باتت بحاجة ماسّة إلى خطط جديدة، تتضمن إعادة تأهيلها وتنظيمها، بما يسمح للمركبات بالمرور فيها بكل حرية، إضافةً إلى توسعة الأرصفة في بعض الشوارع، مؤكداً أن البلدية جاهزة لتنفيذ كل ما يُطلب منها لضمان تقديم الخدمات الفضلى للمواطنين والتجار.

 
 
gnews

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