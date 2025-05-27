رئيس بلدية إربد يتفقد مشاريع تطوير البنية التحتية في منطقة حوارة

الوكيل الإخباري- تفقد رئيس بلدية إربد الكبرى، الدكتور المهندس نبيل الكوفحي، يرافقه النائب شاهر شطناوي وعدد من أبناء المنطقة، سير أعمال تحسين البنية التحتية الجارية في منطقة حوارة.

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وأكد الكوفحي أن هذه المشاريع تأتي في إطار خطة البلدية الرامية إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز البنية التحتية لمواكبة التوسع العمراني والزيادة السكانية، مشيدًا بدور المجتمع المحلي وتعاون ممثلي المنطقة في البرلمان وأعضاء المجالس المحلية، والذي كان له الأثر في تسريع تنفيذ المشاريع التنموية.



وقال إن البلدية منحت حوارة أولوية في مشاريع التعبيد نظراً لحاجتها الملحة، مبيناً أن البلدية لا تستطيع تغطية جميع المتطلبات من خلال عطاء واحد، لكنها بدأت بتعبيد مداخل الأحياء والبلدة كمرحلة أولى، حيث سيجري تعبيد أكثر من 20 ألف متر مربع، يقابلها تعبيد مساحات مماثلة بمادة "السيل كوت".