رئيس بلدية إربد يتفقد مشاريع تطوير البنية التحتية في منطقة حوارة

وأكد الكوفحي أن هذه المشاريع تأتي في إطار خطة البلدية الرامية إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز البنية التحتية لمواكبة التوسع العمراني والزيادة السكانية، مشيدًا بدور المجتمع المحلي وتعاون ممثلي المنطقة في البرلمان وأعضاء المجالس المحلية، والذي كان له الأثر في تسريع تنفيذ المشاريع التنموية.
وقال إن البلدية منحت حوارة أولوية في مشاريع التعبيد نظراً لحاجتها الملحة، مبيناً أن البلدية لا تستطيع تغطية جميع المتطلبات من خلال عطاء واحد، لكنها بدأت بتعبيد مداخل الأحياء والبلدة كمرحلة أولى، حيث سيجري تعبيد أكثر من 20 ألف متر مربع، يقابلها تعبيد مساحات مماثلة بمادة "السيل كوت".
من جهته، أكد النائب شطناوي أهمية التنسيق المستمر بين المؤسسات المحلية والجهات التشريعية لضمان تلبية احتياجات المواطنين، مبينا أن هذه المشاريع تعكس التزام البلدية بتحسين مستوى الخدمات، وأن أعضاء المجلس النيابي سيواصلون دعم كل خطط تهدف إلى تطوير إربد ورفع مستوى معيشة أهاليها.
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