الأربعاء 2025-05-28 12:04 ص
 

رئيس بلدية إربد يتفقد مشاريع تطوير البنية التحتية في منطقة حوارة

بلدية إربد الكبرى
بلدية إربد الكبرى
 
الثلاثاء، 27-05-2025 11:11 م

الوكيل الإخباري-    تفقد رئيس بلدية إربد الكبرى، الدكتور المهندس نبيل الكوفحي، يرافقه النائب شاهر شطناوي وعدد من أبناء المنطقة، سير أعمال تحسين البنية التحتية الجارية في منطقة حوارة.

اضافة اعلان


وأكد الكوفحي أن هذه المشاريع تأتي في إطار خطة البلدية الرامية إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز البنية التحتية لمواكبة التوسع العمراني والزيادة السكانية، مشيدًا بدور المجتمع المحلي وتعاون ممثلي المنطقة في البرلمان وأعضاء المجالس المحلية، والذي كان له الأثر في تسريع تنفيذ المشاريع التنموية.


وقال إن البلدية منحت حوارة أولوية في مشاريع التعبيد نظراً لحاجتها الملحة، مبيناً أن البلدية لا تستطيع تغطية جميع المتطلبات من خلال عطاء واحد، لكنها بدأت بتعبيد مداخل الأحياء والبلدة كمرحلة أولى، حيث سيجري تعبيد أكثر من 20 ألف متر مربع، يقابلها تعبيد مساحات مماثلة بمادة "السيل كوت".


من جهته، أكد النائب شطناوي أهمية التنسيق المستمر بين المؤسسات المحلية والجهات التشريعية لضمان تلبية احتياجات المواطنين، مبينا أن هذه المشاريع تعكس التزام البلدية بتحسين مستوى الخدمات، وأن أعضاء المجلس النيابي سيواصلون دعم كل خطط تهدف إلى تطوير إربد ورفع مستوى معيشة أهاليها.

 
gnews

أحدث الأخبار

ماركو روبيو

عربي ودولي واشنطن تعلق النظر بطلبات تأشيرات الطلاب

بلدية غرب إربد

أخبار محلية بلدية غرب إربد تخصص 20 ألف دينار لصيانة مبنى منطقة دوقرة

بعثة دائرة الإفتاء

أخبار محلية وزير الأوقاف يلتقي ممثلي بعثة دائرة الإفتاء في المدينة المنورة

غزة

فلسطين الولايات المتحدة تصف انتقاد الأمم المتحدة لجهود الإغاثة في غزة بأنها "قمة النفاق"

ارشيفية

فلسطين مستوطنون يضرمون النار بأراضي فلسطينيين بالضفة

بلدية إربد الكبرى

أخبار محلية رئيس بلدية إربد يتفقد مشاريع تطوير البنية التحتية في منطقة حوارة

غزة

فلسطين 3 شهداء و46 إصابة برصاص الاحتلال قرب نقطة مساعدات في رفح

ارشيفية

عربي ودولي شهيد في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان



 
 





الأكثر مشاهدة