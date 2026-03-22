رئيس بلدية الطفيلة يتفقد المواقع المتضررة من السيول

الوكيل الإخباري- تفقد رئيس لجنة بلدية الطفيلة الكبرى الدكتور محمد الكريمين، العديد من المواقع الحيوية التي تأثرت بمداهمة السيول وتجمع الأتربة والحصى على عدد من الطرق الرئيسة والفرعية وبين الأحياء السكنية، جراء الانجرافات التي تسببت بها الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية.

وأكد الكريمين خلال جولة ميدانية رافقه فيها مدراء المناطق الإدارية الخمس التابعة للبلدية، ضرورة الإسراع في صيانة الطرق المتضررة وإزالة الطمم ومخلفات السيول، ومعالجة تجمعات المياه التي تشكلت في بعض المواقع حفاظًا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.



وشملت الجولة مناطق المدينة والعيص وعين البيضاء، حيث اطلع رئيس البلدية على سير العمل في غرف الطوارئ ومدى جاهزية الكوادر والآليات للتعامل مع أي مستجدات جوية أو طارئة، مشددًا على أهمية العمل بروح الفريق الواحد والاستجابة السريعة لملاحظات المواطنين.



وركز الكريمين على معاينة " البؤر الساخنة" التي تتكرر فيها الملاحظات خلال الظروف الجوية، موجهًا بضرورة معالجتها جذريًا ووضع حلول دائمة تحدّ من تكرار المشكلات مستقبلاً.



كما أوعز إلى فرق الطوارئ بالتعامل الفوري مع البلاغات الواردة، مؤكدًا أن سلامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة تمثل أولوية قصوى للبلدية.