رئيس بلدية الطفيلة يتفقد المواقع المتضررة من السيول

وأكد الكريمين خلال جولة ميدانية رافقه فيها مدراء المناطق الإدارية الخمس التابعة للبلدية، ضرورة الإسراع في صيانة الطرق المتضررة وإزالة الطمم ومخلفات السيول، ومعالجة تجمعات المياه التي تشكلت في بعض المواقع حفاظًا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.
وشملت الجولة مناطق المدينة والعيص وعين البيضاء، حيث اطلع رئيس البلدية على سير العمل في غرف الطوارئ ومدى جاهزية الكوادر والآليات للتعامل مع أي مستجدات جوية أو طارئة، مشددًا على أهمية العمل بروح الفريق الواحد والاستجابة السريعة لملاحظات المواطنين.
وركز الكريمين على معاينة " البؤر الساخنة" التي تتكرر فيها الملاحظات خلال الظروف الجوية، موجهًا بضرورة معالجتها جذريًا ووضع حلول دائمة تحدّ من تكرار المشكلات مستقبلاً.
كما أوعز إلى فرق الطوارئ بالتعامل الفوري مع البلاغات الواردة، مؤكدًا أن سلامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة تمثل أولوية قصوى للبلدية.
وبين الكريمين أن البلدية تعمل بكامل طاقتها وعلى مدار الساعة لخدمة أبناء المحافظة وتعزيز جاهزيتها في مختلف الظروف لا سيما الظروف الجوية الراهنة.
