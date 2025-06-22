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رئيس بلدية الكرك يتفقد سير العمل في الشاطئ السياحي

الكرك
الكرك
 
الأحد، 22-06-2025 07:16 م

الوكيل الإخباري-    تفقد رئيس بلدية الكرك الكبرى، المهندس محمد المعايطة، اليوم الأحد، سير العمل في مشروع شاطئ الكرك السياحي، والاطلاع على الاستعدادات الجارية لإنهاء المرحلة الأولى من المشروع.

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وقال المعايطة إن المشروع سيسهم في توفير فرص عمل، ويُعد نقطة جذب سياحية مهمة، إلى جانب كونه مشروعًا استثماريًا، يعود بالفائدة المباشرة على البلدية، ما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 
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