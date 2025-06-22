رئيس بلدية الكرك يتفقد سير العمل في الشاطئ السياحي

وقال المعايطة إن المشروع سيسهم في توفير فرص عمل، ويُعد نقطة جذب سياحية مهمة، إلى جانب كونه مشروعًا استثماريًا، يعود بالفائدة المباشرة على البلدية، ما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
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