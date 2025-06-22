رئيس بلدية الكرك يتفقد سير العمل في الشاطئ السياحي

الوكيل الإخباري- تفقد رئيس بلدية الكرك الكبرى، المهندس محمد المعايطة، اليوم الأحد، سير العمل في مشروع شاطئ الكرك السياحي، والاطلاع على الاستعدادات الجارية لإنهاء المرحلة الأولى من المشروع.

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