رئيس بلدية جرش يتفقد مواقع الانهيارات ويوجه باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة المواطنين

الوكيل الإخباري- تفقد رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى محمد بني ياسين، المواقع المتضررة من الانهيارات التي حدثت نتيجة الأمطار الغزيرة.

وتم تفقد الطريق الواصل بين جبل العتمات والنبي هود الحمرا، الذي انهار جزء من جسمه، إضافة إلى شارع عام في منطقة سوف (بصة لوزه) الذي شهد انهياراً جزئياً، فضلاً عن منطقة أم الرامح.



وأكد بني ياسين ضرورة الإسراع في ردم الحفر ومعالجة الانهيارات لإعادة فتح الطرق أمام المركبات والمواطنين، وإزالة الأشجار المهددة بالسقوط حفاظاً على سلامة المارة، إلى جانب وضع الحواجز الوقائية في المواقع المتضررة لحماية المواطنين من أي مخاطر محتملة.