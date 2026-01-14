رئيس بلدية جرش يتفقد مواقع الانهيارات ويوجه باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة المواطنين

وتم تفقد الطريق الواصل بين جبل العتمات والنبي هود الحمرا، الذي انهار جزء من جسمه، إضافة إلى شارع عام في منطقة سوف (بصة لوزه) الذي شهد انهياراً جزئياً، فضلاً عن منطقة أم الرامح.
وأكد بني ياسين ضرورة الإسراع في ردم الحفر ومعالجة الانهيارات لإعادة فتح الطرق أمام المركبات والمواطنين، وإزالة الأشجار المهددة بالسقوط حفاظاً على سلامة المارة، إلى جانب وضع الحواجز الوقائية في المواقع المتضررة لحماية المواطنين من أي مخاطر محتملة.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار المتابعة المباشرة لجهود البلديات والجهات المختصة في التعامل مع الظروف الطارئة، مشدداً على أهمية التنسيق المؤسسي لضمان استمرارية الخدمات الأساسية وتعزيز السلامة العامة.
