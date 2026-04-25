رئيس بلدية جرش يدعو لرفع مستوى الخدمات في المدينة الحرفية

08:08 م

الوكيل الإخباري- أكد رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى محمد بني ياسين، أهمية التعامل الفوري مع القضايا المطروحة واحتياجات المدينة الحرفية، وبما يسهم في تعزيز بيئة العمل ودعم استمرارية الإنتاج.



واستمع بني ياسين خلال جولة رافقه خلالها المدير التنفيذي علي شوقة الى ملاحظات الحرفيين واحتياجاتهم، والحاجة إلى تحسين مستوى الإنارة في بعض المواقع، إلى جانب رفع مستوى النظافة العامة، وتحسين البنية التحتية.



وتفقد بني ياسين الطريق المؤدي إلى المدينة الحرفية، ودعا الى اجراء أعمال الصيانة اللازمة لضمان سهولة الحركة وانسيابيتها، وتسهيل وصول الحرفيين إلى مواقعهم، كما دعا الى إزالة الاعتداءات خارج جسم المخازنوفي سياق متصل،وخلال الجولة اطلع بني ياسين على سير العمل في محطة الفرز ومؤشرات الإنجاز، مشددا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ ورفع كفاءة التشغيل وبما يعزز الجاهزية ويخدم المصلحة العامة.





