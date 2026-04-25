السبت 2026-04-25 11:02 م

رئيس بلدية جرش يدعو لرفع مستوى الخدمات في المدينة الحرفية

بلدية جرش الكبرى
السبت، 25-04-2026 08:08 م
الوكيل الإخباري-   أكد رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى محمد بني ياسين، أهمية التعامل الفوري مع القضايا المطروحة واحتياجات المدينة الحرفية، وبما يسهم في تعزيز بيئة العمل ودعم استمرارية الإنتاج.

واستمع بني ياسين خلال جولة رافقه خلالها المدير التنفيذي علي شوقة الى ملاحظات الحرفيين واحتياجاتهم، والحاجة إلى تحسين مستوى الإنارة في بعض المواقع، إلى جانب رفع مستوى النظافة العامة، وتحسين البنية التحتية.

وتفقد بني ياسين الطريق المؤدي إلى المدينة الحرفية، ودعا الى اجراء أعمال الصيانة اللازمة لضمان سهولة الحركة وانسيابيتها، وتسهيل وصول الحرفيين إلى مواقعهم، كما دعا الى إزالة الاعتداءات خارج جسم المخازنوفي سياق متصل،وخلال الجولة اطلع بني ياسين على سير العمل في محطة الفرز ومؤشرات الإنجاز، مشددا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ ورفع كفاءة التشغيل وبما يعزز الجاهزية ويخدم المصلحة العامة.
 
 


أحدث الأخبار

إعلان صادر عن مديرية الأمن العام

أخبار محلية الأمن العام : البحث الجنائي يلقي القبض على قاتل أطفاله الثلاثة في محافظة الكرك

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ان الجيش الأمريكي استهدف إيران الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم والبحرية الإيرانية اختفت

عربي ودولي ترامب يشتري سندات بقيمة 51 مليون دولار على الأقل في آذار

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن رئيس الوزراء شهباز شريف يبدأ الأربعاء جولة دبلوماسية مكثفة لأربعة أيام تشمل المملكة العربية السعودية وقطر وتركيا، في إطار مساعي باكستان الحثيثة تمهيدا لجولة ثانية م

عربي ودولي رئيس وزراء باكستان يؤكد التزامها أداء دور الوسيط بين إيران والولايات المتحدة

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

عربي ودولي بزشكيان يدعو الإيرانيين إلى ترشيد استهلاك الطاقة

مجتمع سيرة الأردن يعلن عن شراكة استراتيجية مع مجموعة المركزية لإطلاق "سلسلة القيادة"

أخبار الشركات مجتمع سيرة الأردن يعلن عن شراكة استراتيجية مع مجموعة المركزية لإطلاق "سلسلة القيادة"

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو يأمر الجيش الإسرائيلي بأن يهاجم "بقوة" أهدافا لحزب الله في لبنان

استشهد 4 مواطنين فلسطينيين، صباح اليوم الخميس، جراء غارات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة. وقالت مصادر فلسطينية، استشهد فلسطينيان إثر قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب ساحة الشوا في ح

فلسطين 3 شهداء في غارة للاحتلال الإسرائيلي على شمال غزة

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

عربي ودولي عراقجي: ننتظر لتبيان ما إذا كانت واشنطن جادة بشأن الدبلوماسية



 
 






