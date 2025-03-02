رئيس تشيلسي يزور البترا

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس البريزات، رجل الأعمال الأميركي تود بويلي الرئيس التنفيذي لشركة "اللدرج اندستريز" مالك ورئيس نادي تشيلسي الإنجليزي، والوفد المرافق له.

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