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رئيس تشيلسي يزور البترا

مدينة البترا
البترا
الأحد، 02-03-2025 02:29 م

الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس البريزات، رجل الأعمال الأميركي تود بويلي الرئيس التنفيذي لشركة "اللدرج اندستريز" مالك ورئيس نادي تشيلسي الإنجليزي، والوفد المرافق له.

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وتضمنت الزيارة جولة في الموقع الأثري بمدينة البترا، إضافة إلى منطقة البيضا والسيق البارد، كما شهدت الجولة عددا من التجارب المحلية، مثل مشاهدة الغروب من جبال الهيشة وتجربة حياة البدو في مخيم العمارين.

 
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