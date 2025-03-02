رئيس تشيلسي يزور البترا

وتضمنت الزيارة جولة في الموقع الأثري بمدينة البترا، إضافة إلى منطقة البيضا والسيق البارد، كما شهدت الجولة عددا من التجارب المحلية، مثل مشاهدة الغروب من جبال الهيشة وتجربة حياة البدو في مخيم العمارين.
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