رئيس جامعة آل البيت يوافق على تقسيط الرسوم الجامعية وفق أسس محددة

الوكيل الإخباري- مجدي الباطة - وافق رئيس جامعة آل البيت على تقسيط الرسوم الجامعية للطلبة المستوفين للشروط، وذلك في إطار تسهيل إجراءات التسجيل للفصل الدراسي، وفق أسس وتعليمات محددة.

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وتضمنت الأسس تسديد جميع الذمم المالية السابقة، ودفع الرسوم الفصلية والغرامات كاملة، بالإضافة إلى نصف رسوم الساعات المراد تسجيلها.

كما اشترط القرار ألا يكون الطالب يدرس على نفقة الجامعة، وأن تكون جهة الإيفاد خاصة، أو أن يكون الطالب قد أنهى ساعات المنحة مع نهاية الفصل الدراسي السابق.