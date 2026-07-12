رئيس جامعة آل البيت يوافق على تقسيط الرسوم الجامعية وفق أسس محددة

وتضمنت الأسس تسديد جميع الذمم المالية السابقة، ودفع الرسوم الفصلية والغرامات كاملة، بالإضافة إلى نصف رسوم الساعات المراد تسجيلها.
ووجّه رئيس الجامعة الجهات المعنية بفتح بوابات التسجيل للطلبة المستوفين لهذه الشروط، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 12 تموز 2026، ولغاية نهاية دوام يوم الاثنين الموافق 13 تموز 2026، لتمكينهم من استكمال إجراءات التسجيل والاستفادة من قرار التقسيط.
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