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رئيس جامعة آل البيت يوافق على تقسيط الرسوم الجامعية وفق أسس محددة

شعار جامعة آل البيت
جامعة آل البيت
 
الأحد، 12-07-2026 01:27 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطة -   وافق رئيس جامعة آل البيت على تقسيط الرسوم الجامعية للطلبة المستوفين للشروط، وذلك في إطار تسهيل إجراءات التسجيل للفصل الدراسي، وفق أسس وتعليمات محددة.

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وتضمنت الأسس تسديد جميع الذمم المالية السابقة، ودفع الرسوم الفصلية والغرامات كاملة، بالإضافة إلى نصف رسوم الساعات المراد تسجيلها.

 

كما اشترط القرار ألا يكون الطالب يدرس على نفقة الجامعة، وأن تكون جهة الإيفاد خاصة، أو أن يكون الطالب قد أنهى ساعات المنحة مع نهاية الفصل الدراسي السابق.


ووجّه رئيس الجامعة الجهات المعنية بفتح بوابات التسجيل للطلبة المستوفين لهذه الشروط، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 12 تموز 2026، ولغاية نهاية دوام يوم الاثنين الموافق 13 تموز 2026، لتمكينهم من استكمال إجراءات التسجيل والاستفادة من قرار التقسيط.

 
 


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