رئيس جامعة مؤتة يحاضر حول مسيرة تطور التعليم في المملكة

الوكيل الإخباري- أكد رئيس جامعة مؤتة، الدكتور سلامة النعيمات، اليوم الأربعاء، أن مسيرة التعليم في المملكة شهدت في عهد الملك عبدالله الثاني، قفزات نوعية، خاصة في قطاع التعليم العالي.

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وقال النعيمات، خلال محاضرة ألقاها في كلية العلوم الشرطية، ضمن احتفالات الجامعة بعيد ميلاد الملك، إن جلالته أولى التعليم العالي اهتمامًا خاصًا باعتباره أحد أهم ركائز التنمية الوطنية، حيث حرص على تطويره لمواكبة المتغيرات العالمية ومتطلبات سوق العمل.