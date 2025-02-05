رئيس جامعة مؤتة يحاضر حول مسيرة تطور التعليم في المملكة

وقال النعيمات، خلال محاضرة ألقاها في كلية العلوم الشرطية، ضمن احتفالات الجامعة بعيد ميلاد الملك، إن جلالته أولى التعليم العالي اهتمامًا خاصًا باعتباره أحد أهم ركائز التنمية الوطنية، حيث حرص على تطويره لمواكبة المتغيرات العالمية ومتطلبات سوق العمل.
وأشار إلى الدعم الملكي للتوجه نحو التعليم التقني والمهني، الذي أصبح يشكل محورًا أساسيًا في الاستراتيجية الوطنية، حيث شهدت الجامعات الأردنية توسعًا في هذا المجال من خلال إنشاء كليات تقنية متخصصة وتعزيز الشراكات مع القطاعات الصناعية والتجارية.
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