الأحد 2026-01-04 11:57 ص

رئيس جمعية الصرافين الأردنيين: لا استبدال للعملة السورية القديمة في محلات الصرافة الأردنية

بدء استبدال العملة السورية القديمة بأخرى جديدة
العملة السورية
الأحد، 04-01-2026 11:40 ص
الوكيل الإخباري-  أكد رئيس جمعية الصرافين الأردنيين، عبدالسلام السعودي، أنه لن يكون هناك أي استبدال للعملة السورية القديمة بالجديدة داخل محلات الصرافة العاملة في الأردن، مشيراً الى ان هذا الأمر غير متاح في السوق الأردني.اضافة اعلان


واشار السعودي لـ  "الوكيل الاخباري" ان سعر صرف الليرة السورية في الاردن كما هو وليس عليه  تغيير.

وأوضح السعودي أن الأردنيين أو المقيمين الذين بحوزتهم ليرات سورية قديمة يتوجب عليهم استبدالها داخل الأراضي السورية فقط، إما من خلال البنوك أو شركات الصرافة المرخصة في سوريا، وذلك خلال مدة 90 يومًا التي حددتها السلطات النقدية السورية لعمليات الاستبدال.

وأشار إلى أنه بعد انتهاء هذه المدة، يمكن لحاملي العملة القديمة مراجعة مصرف سوريا المركزي لإتمام عملية الاستبدال وفق الإجراءات التي يحددها المصرف.

يشار الى ان حاكم مصرف سوريا المركزي كان قد أكد أن عملية استبدال العملة صُممت لتكون يسيرة ومنظمة، مبينًا أن مدة الاستبدال تمتد 90 يومًا، على أن يتم البت خلال أول 60 يومًا في إمكانية تمديد الفترة من عدمها.

وأضاف أن عملية الاستبدال تركّز على ثلاث فئات نقدية هي: 1000 و2000 و5000 ليرة سورية، وتُنفذ عبر نحو 1500 نقطة استبدال تشمل المصارف وشركات الصرافة المنتشرة في مختلف المحافظات السورية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

هع

فن ومشاهير ماحقيقة وفاة الفنان السوري بسام كوسا ؟

رجل يقطع شجرة

أخبار محلية عجلون: ضبط مركبتين محملتين بكميات من أشجار السنديان والملول المقطوعة

بدء استبدال العملة السورية القديمة بأخرى جديدة

أخبار محلية رئيس جمعية الصرافين الأردنيين: لا استبدال للعملة السورية القديمة في محلات الصرافة الأردنية

خح

منوعات فيديو صادم من نيويورك..شجار دموي بين تجار مجوهرات في حي الألماس

تعبيرية

أسواق ومال كيف تحصل على تمويل شركات ناشئة في السعودية

البوتاس العربية وإدارة الأزمات

أخبار الشركات البوتاس العربية وإدارة الأزمات

بدجت لتأجير السيارات

أخبار الشركات بدجت تفتتح مكتبًا جديدًا داخل فندق سوهو ميدتاون في اللويبدة تعزيزًا لتجربة الزوار ودعمًا لقطاع السياحة والضيافة

غ

منوعات سكب الماء المغلي على أخته.. أحكام رادعة ضد صاحب الفيديو الصادم في تركيا



 






الأكثر مشاهدة