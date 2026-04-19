الأحد 2026-04-19 09:30 م

رئيس جمعية المؤرخين: حماية التراث مسؤولية وطنية

الأحد، 19-04-2026 07:50 م
الوكيل الإخباري-   قال رئيس جمعية المؤرخين الأردنيين الدكتور غالب عربيات إن حماية الإرث الحضاري، بشقيه المادي وغير المادي، وإحياء الحرف التقليدية، تمثل مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية للحفاظ على هذا المخزون الثقافي ونقله للأجيال القادمة.اضافة اعلان


وأضاف عربيات في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، إن الأردن يكتسب بمناسبة يوم التراث العالمي بعدا خاصا، نظرا لما يزخر به من تنوع غني في مكوناته التراثية، ما يجعله نموذجا حيا لتلاقي الحضارات واستمرارية الثقافة عبر العصور، مشيرا إلى أن الإرث المادي في المملكة يشكل شاهدا على تعاقب حضارات متعددة، من الأنباط والرومان وصولا إلى الحضارة الإسلامية.

ويحتفل العالم في 18 نيسان من كل عام بمناسبة يوم التراث العالمي الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بالتعاون مع المجلس الدولي للمعالم والمواقع، بوصفه ذاكرة حية للشعوب وعنوانا لهويتها الثقافية المتجذرة وللتأكيد على أهمية صون الإرث الحضاري الإنساني.
 
 


gnews

