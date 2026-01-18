رئيس ديوان التشريع والرأي: شركات تأمين اشتكت من الاحتيال عليها بحوادث وهمية

وقال القضاة خلال اجتماع في مجلس النواب، اليوم الأحد، إن شركات تأمين اشتكت من الاحتيال عليها من خلال بيع الكروكات والحوادث الوهمية.
وأضاف أن مواطنين اشتكوا أيضا من إفلاس شركات التأمين ومن تأخر استلام التعويضات الخاصة بهم، لافتا إلى أن هذه المشاكل دفعتنا لتعديل القانون.
وأشار القضاة إلى أن الحكومة منفتحة على جميع الآراء الواردة بشأن مشروع قانون عقود التأمين للخروج بأفضل صيغة ممكنة تمكننا من تلافي المشاكل التي كانت تقع في القانون الحالي.
