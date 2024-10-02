رئيس ديوان المحاسبة: لا تأخير في إصدار التقارير السنوية

الوكيل الإخباري- أكد رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين أنه لا تأخير في إصدار التقارير السنوية وأن صدور تقرير سنة ما بعد دخول العام اللاحق معمول به في جميع دول العالم.

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وقال الحمادين خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن الديوان يصدر تقارير دورية كل 4 شهور وترسل للمؤسسات الرقابية في الدولة مثل مجلس النواب.

وأضاف أن ديوان المحاسبة يعمل على تصويب المخالفات في مؤسسات القطاع العام وتعزيز الرقابة الداخلية في كل المؤسسات.

وأشار إلى أن الديوان لا يغفل عن أي مخالفة يرصدها إلا قبل إغلاقها بشكل قانوني.