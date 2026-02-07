رئيس سلطة العقبة: أصول الأردن خط أحمر

وأوضح المجالي في تصريحات صحفية اليوم أن الاتفاقية تنص على تأسيس شركة مشتركة لإدارة وتشغيل الميناء، تمتلك فيها مجموعة موانئ أبوظبي نسبة 70%، مقابل 30% لشركة تطوير العقبة المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية، مشددا على أن الملكية الكاملة للأراضي والمرافق والمعدات تبقى للدولة الأردنية.
وبين أن الاتفاقية تشمل تشغيل الميناء متعدد الأغراض، الذي يعد واحدا من تسعة موانئ عاملة في العقبة، ضمن منظومة تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للتجار ووكلاء الشحن وسلاسل الإمداد.
-
أخبار متعلقة
-
وزارة الصحة: إصابات ضيق تنفس بسيطة في مركز إيواء في الطفيلة
-
قرابة 15 حالة اختناق بفيروس الالتهاب الرئوي بين منتسبات مركز إيواء بالطفيلة
-
الملكة رانيا تلتقي السيدة الأولى لتركيا أمينة أردوغان في إسطنبول
-
الملك يعود إلى أرض الوطن
-
"مستثمري الدواجن": أسعار الدجاج لم ترتفع والزيادات الأخيرة مؤقتة
-
الأردن وتركيا يصدران بيانا مشتركا في ختام مباحثات الملك وأردوغان
-
نائب الملك يزور ضريح المغفور له الملك الحسين
-
الملك يوجه دعوة للرئيس التركي لزيارة الأردن