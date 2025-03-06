رئيس سلطة العقبة الخاصة يتفقد مشاريع في وادي رم

الوكيل الإخباري- تفقد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الخاصة، نايف الفايز يرافقه مفوض شؤون البيئة والمحميات الطبيعية الدكتور أيمن سليمان عددا من المشاريع التطويرية التي تقوم بها السلطة في منطقة وادي رم.

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واطلع الفايز على سير العمل في طريق وادي رم الراشدية والذي يتضمن إضافة مسرب جديد بطول 19 كيلومترا إضافة إلى إنشاء طريق مخصص للدراجات الهوائية بطول 22 كيلومترا .



كما تفقد توسعة قرية وادي رم التي تتضمن فتح طرق وتنفيذ أعمال البنية التحتية من شبكات كهرباء ومياه وإنارة والتي جاءت بعد توزيع المرحلة الثانية من قطع الأراضي على المستحقين والبالغ عددها 298 قطعة.



وتفقد كذلك استكمال أعمال قناة تصريف مياه الأمطار في قرية رم، والتي تمتد بطول 1500 م لحماية القرية الحالية والتوسعة الجديدة من خطر السيول ومركز خدمات قرية رم الجديد، موعزا بتوفير جميع التجهيزات والمعدات اللازمة لتقديم الخدمات البلدية للمواطنين واستدامه أعمال النظافة، وكذلك أعمال التراخيص وتوصيل الكهرباء للتخفيف عن المواطنين وتوفير الخدمة دون الحاجة لمراجعة السلطة والدوائر الأخرى.